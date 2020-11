Groningse ondergrondse garage decimeter dieper de grond in

Een ondergrondse parkeergarage in Groningen wordt de komende dagen 10 centimeter dieper in de grond gebracht, terwijl automobilisten er intussen gewoon kunnen parkeren.

De garage aan de Ossenmarkt in Groningen werd aan het eind van de vorige eeuw gebouwd op natuurlijke potklei. Toen al is er rekening mee gehouden dat die klei zou uitzetten, waardoor de binnenzijde van de garage langzaam hoger komt te liggen dan de buitenkant. Dat kan leiden tot schade aan het plein erboven of aan leidingen.

Bij de steunpilaren in de garage zijn bij de bouw speciale platen aangebracht, die deze week worden weggehaald. Daartoe zijn de afgelopen maand 102 vijzels aangebracht, die de garage maandag iets optillen om die platen te kunnen verwijderen. Op dinsdag en woensdag wordt het betreffende deel, dat 6 miljoen kilo weegt, langzaam tot 10 centimeter lager gebracht.

Experts verwachten dat het maar één keer nodig is om de parkeergarage ‘af te vijzelen”, omdat de grond onder de constructie nauwelijks nog werkt.