Japanse Nikkei klimt ruim 1 procent na winst Biden

De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst geopend, nadat afgelopen weekend duidelijk werd dat Joe Biden de verkiezingen in de Verenigde Staten heeft gewonnen. De toonaangevende Nikkei in Tokio steeg aan het begin van de handel met 1,13 procent naar 24.599,54 punten. De eveneens Japanse Topix-index steeg met 0,9 procent tot 1673,44 punten.

De Nikkei tikte vrijdag al het hoogste niveau aan sinds oktober 2018 en eindigde op 24.325,23 punten. De Japanse hoofdindex won vorige week bijna 6 procent. Dat is de grootste weekwinst sinds eind mei dit jaar.