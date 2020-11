Nederlandse vertegenwoordiger Calikartel opgepakt in Spanje

De Spaanse politie heeft een Nederlandse drugshandelaar aangehouden die werkte voor het Colombiaanse Calikartel. Volgens de Spaanse autoriteiten heeft de Nederlander een Colombiaanse afkomst en vertegenwoordigde hij het beruchte kartel in Europa, in het bijzonder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De man is in de kustprovincie Málaga aangehouden met hulp van de Nederlandse politie. Hij wordt verdacht van het op grote schaal witwassen van geld, waaronder 6 miljoen euro aan cryptovaluta. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Het Spaanse politieonderzoek begon in 2018 toen duidelijk werd dat in de provincie Málaga een criminele groep actief was die internationaal handelde. De Nederlander was volgens de Spaanse autoriteiten onder druk van de Nederlandse politie naar Marbella gevlucht. Daar woonde hij in een luxe huis. Ook had hij een woning in Delft.

Bij zijn arrestatie zijn onder andere drie auto’s, dure horloges, 85.000 euro aan contant geld, creditcards, computers en mobieltjes in beslag genomen. Ook in Nederland legde de politie onder andere beslag op 170.000 dollar aan aan cryptogeld.