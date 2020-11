Orkaan Eta na Cuba nu ook bedreiging voor Florida

De tropische storm Eta die dit weekend al met enorme hoeveelheden neerslag huishield op Cuba, zal zondagavond en maandag ook Zuid-Florida en de Florida Keys in de Verenigde Staten aandoen. Weerdiensten verwachten dat Eta enigszins verzwakt na het aan land gaan in Cuba, maar weer tot orkaankracht kan groeien als hij vlakbij Florida is.