Berenactie bij sc Heerenveen levert ruim 313.000 euro op

Eind oktober plaatsten de drie 15.000 knuffelberen in het lege stadion van de Friese voetbalclub, om gehuld in een voetbalshirt van sc Heerenveen te kijken naar de eredivisiewedstrijd van de club tegen FC Emmen. Daarmee wilden ze aandacht vragen voor kinderen in Nederland die kanker hebben. Het aantal KiKa-beren in het stadion stond symbool voor de ongeveer 15.000 kinderen in Nederland met kanker of die kanker hebben overleefd.

Met de actie speelde het drietal in op het feit dat door de coronamaatregelen er geen supporters op de tribunes mogen. Ook bij KiKa kunnen dit jaar geen traditionele evenementen voor het goede doel plaatsvinden. Daardoor mist de stichting een groot deel van de inkomsten die nodig zijn om onderzoek naar kanker te financieren.

Uitverkocht

De beren werden te koop aangeboden, en alle 15.000 waren binnen een dag uitverkocht. De actie ging echter door. Zo stroomden nog vierduizend extra aanvragen binnen voor de voetbalbeer van KiKa. Ook doneerden mensen extra aan het goede doel. De laatste beer werd gesigneerd door voormalig voetballers Ruud Gullit, Marco van Basten, Youri Mulder en Mark van Bommel en presentator Jack van Gelder en voor 1300 euro geveild. Daarmee liep de opbrengst van de actie op tot 313.649 euro.

Het initiatief wordt mogelijk in diverse landen overgenomen, laten de drie partijen weten. Aan de actie werd ook ver buiten Nederland aandacht besteed.