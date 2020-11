Boris Johnson hoopt op betere klimaatsamenwerking met VS

De Britse premier Boris Johnson hoopt dat zijn land met de Verenigde Staten de aanpak van de klimaatproblemen in de wereld een nieuwe impuls kunnen geven. Johnson roept de nieuwgekozen Amerikaanse president Joe Biden op om de VS zich weer te laten aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs.

De Britse premier zei zondag te hopen dat de speciale band die beide landen van oudsher hebben de komende vier jaar versterkt wordt. Johnson feliciteerde Biden zaterdag al met de overwinning en zei te hopen dat beide landen nauw samenwerken aan hun ‘gedeelde prioriteiten”.

Naast het klimaat, een onderwerp dat onder president Trump geen prioriteit had, zei Johnson dat wat hem betreft ook de handelsrelatie tussen beide landen en internationale stabiliteit, veiligheid en vrede hoog op de agenda staan.

Niet duidelijk

Of Biden er ook zo over denkt is nog niet duidelijk. De Democraten zijn niet enthousiast over brexit. Daarnaast maakt Biden, die Ierse voorouders heeft, zich zorgen over het lot van Noord-Ierland en Ierland na afscheiding van Groot-Brittannië van de EU.

Johnson zei in 2016 dat de regering van Barack Obama en Joe Biden anti-Brits was vanwege de deels Keniaanse afkomst van de toenmalig Amerikaans president en de afkeer van het Britse rijk binnen de voormalige kolonie. Die opmerking zette kwaad bloed bij de Democraten.