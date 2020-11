Madame Tussauds Londen transformeert Trump tot golfer

‘Hij heeft nu meer tijd om zich aan zijn favoriete sport te wijden”, schrijft het museum op Twitter. Trump is eigenaar van golfbanen in Groot-Brittannië en heeft een geschil met de lokale bevolking.

Trump stond zaterdag op de golfbaan toen bekend werd dat hij de presidentsverkiezingen had verloren van zijn uitdager Joe Biden. Ook zondagochtend (plaatselijke tijd) verscheen hij weer op de Trump National Golf Club in Sterling in de buurt van Washington.

Trump is tijdens zijn ambtstermijn herhaaldelijk bekritiseerd over zijn talrijke golfexcursies. Trump verdedigde zich tegen deze kritiek en beweerde ten onrechte dat zijn voorganger, Barack Obama, vaker en veel langer had gespeeld. In juli schreef Trump op Twitter: ‘Ik speel heel snel, doe veel werk op de golfbaan en krijg ook een ‘beetje’ beweging. Niet slecht.’