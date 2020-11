Cuba hoopt op ontspanning met VS

President Trump maakte grotendeels een einde aan de meer ontspannen verhouding die zijn voorganger Barack Obama met Cuba had ontwikkeld. Geldverkeer tussen de VS en het eiland werd weer moeilijker en ook reizen werd lastiger. Met het sterk terugbrengen van de bezetting van de ambassade in Havana en het sluiten van de consulaire afdeling werd het voor Cubanen moeilijker om familie in Florida te bezoeken.

Tijdens zijn campagne beloofde Biden het Amerikaanse beleid tegenover Cuba weer sterk bij te sturen, omdat Trump niets zou hebben gedaan om democratie en het naleven van mensenrechten op het eiland te bevorderen.