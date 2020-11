Zwembaden vragen minister Van Ark om snelle heropening

De zwembranche vindt dat de zwembaden zo snel mogelijk weer open moeten. In een brief aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) schrijven de Stuurgroep Zwembranche en NOC*NSF dat de zwembaden de afgelopen periode hebben bewezen dat ze bezoekers een veilige omgeving kunnen bieden en ze noemen de sluiting van de zwembaden dan ook disproportioneel.

‘Juist nu kan je nergens zo ‘veilig’ sporten en recreëren als juist in de zwembaden! Door het chloor in het water en de meer dan afdoende ventilatie, de uitgestippelde looproutes en andere genomen maatregelen in de zwembaden, kan het virus niet of nauwelijks overleven en is er dus ook vrijwel geen besmettingsgevaar. Zwemmen levert bovendien een aantoonbare bijdrage aan de weerbaarheid, gezondheid en daarmee de afweer tegen virussen in het algemeen en is derhalve van wezenlijk belang voor veel doelgroepen. Ook bieden zwembaden een noodzakelijke en vaak ook enige bewegingsmogelijkheid bij revalidatieprocessen en voor mensen met een fysieke beperking”, schrijven voorzitter Aschwin Lankwarden van de Stuurgroep Zwembranche (waarin twintig belangengroepen deelnemen) en directeur Gerard Dielessen van NOS*NSF.

Ze begrijpen niet ‘waarom zwemmen anders beoordeeld wordt dan andere vormen van sport en bewegen. Het besluit leidt tot veel vragen vanuit onze achterban en is in onze ogen niet logisch”, aldus de ondertekenaars. Ze stellen een ‘routekaart’ voor met maatregelen bij ieder risiconiveau.

Petitie

De sluiting van de zwembaden voor twee weken is een van de maatregelen die vorige week werden afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Even leek het erop dat er nog wel zwemlessen mochten worden gegeven aan kinderen tot 12 jaar, maar ook dat is niet toegestaan. Enkele zwembaden zijn daartegen in het geweer gekomen.

Een petitie waarin Heika van Es, een moeder van drie kinderen, vraagt om zwemlessen te laten doorgaan, is intussen bijna 47.000 keer getekend.