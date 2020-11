Biden bouwt voorsprong in Georgia uit

Aankomend president Joe Biden heeft zijn voorsprong in de staat Georgia uitgebouwd. Volgens Edison Research en Fox News is de Democraat nu goed voor 49,5 procent van de stemmen, Republikein Donald Trump heeft 49,3 procent. Een verschil van ruim 10.000 stemmen na telling van 99 procent van de uitgebrachte stemmen. Zaterdagmorgen had hij een voorsprong van 7248 stemmen op zijn tegenstrever.