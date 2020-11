Rohani: Iran is bereid tot samenwerking met VS

De Iraanse president Hassan Rohani heeft aangegeven dat zijn land bereid is samen te werken met de Amerikaanse verkiezingswinnaar Joe Biden. Zodra Biden de fouten van zijn voorganger corrigeert en terugkeert naar de internationale regelgeving en overeenkomsten, zal Iran zich ook aan zijn verplichtingen houden, aldus Ruhani. ‘De strategie van Iran is een constructieve samenwerking met de wereld”, zei Rohani zondag op de staatstelevisie.

Voor Rohani gaat het vooral om de terugkeer van de VS naar het nucleaire akkoord van Wenen en de opheffing van de huidige sancties. Hij en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Jawad Sarif hebben bij verschillende gelegenheden benadrukt dat zodra de VS terugkeren naar de nucleaire overeenkomst, Teheran ook de onderhandelingen met Washington onmiddellijk zal hervatten.

De Amerikaanse president Donald Trump had zich in 2018 niet alleen teruggetrokken uit het nucleaire akkoord, dat bedoeld was om ervoor te zorgen dat Iran zijn nucleaire programma alleen zou gebruiken voor civiele doeleinden en geen kernbommen kan maken. Hij had ook nieuwe sancties opgelegd aan Iran. Deze hebben het land in de zwaarste economische crisis in zijn geschiedenis gestort, verergerd door de coronapandemie. Als de sancties worden opgeheven, kan ook de olie-export, de belangrijkste bron van inkomsten voor Iran, weer op gang komen.

Zaterdag zei de Iraanse vicepresident Eshagh Jahangiri al in een reactie op de winst van Biden dat zijn land hoopt op een verandering in het ‘destructieve’ beleid van de VS.