Maduro: Venezuela altijd bereid tot dialoog met VS

‘Ik feliciteer de verkozen president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris met hun overwinning”, schreef de socialistische leider van het Zuid-Amerikaanse land op Twitter. ‘Venezuela zal altijd klaarstaan voor goed begrip en dialoog met de mensen en de regering van de Verenigde Staten.’

Onder Maduro verbrak Venezuela in 2019 de diplomatieke banden met Washington, nadat de regering-Trump oppositieleider Juan Guaidó had erkend als interim-president van het land. Ook Guaidó feliciteerde Biden zaterdag met de verkiezingswinst. ‘We zullen samenwerken om het herstel van democratie, vrijheid en mensenrechten voor de bevolking van Venezuela te verzekeren”, zei hij in een verklaring.

Tijdens zijn verkiezingscampagne hekelde Biden het volgens hem ‘onderdrukkende regime’ van Maduro. De Venezolaanse president omschreef hij als ‘een pestkop”.