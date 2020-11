Nigel Farage is 10.000 pond armer door verlies Trump

De Britse euroscepticus Nigel Farage heeft 10.000 pond verloren door te wedden dat Donald Trump de verkiezingen in de Verenigde Staten zou gaan winnen. De oprichter van de brexitpartij zette zijn geld op de zittende president nadat Trumps vroegere advocaat Michael Cohen 10.000 dollar op Joe Biden had gezet, meldt The Independent.

Farage plaatste op verkiezingsdag een foto van zichzelf op sociale media met in zijn handen een tekst over de weddenschap. De foto was gemaakt in Washington met op de achtergrond het Capitool. De Brit noemde de keus van Cohen ‘zeer dom”, omdat Trump in zijn ogen ‘het momentum’ had.

De weddenschap van zowel Cohen als Farage werd flink gepromoot door het wedkantoor, dat officieel nog niet bekend heeft gemaakt of de gokkers op Biden worden uitbetaald.

Farage heeft nog niet op zijn verlies gereageerd. Wel zei hij op de radio, nadat bekend werd dat Biden de verkiezingen heeft gewonnen, dat Trump het alsnog beter heeft gedaan dan verwacht. Volgens Farage blijft Trump leider van de Republikeinse Partij en is zijn verlies een ‘tijdelijke tegenslag”. Cohen heeft laten weten dat hij zijn geld doneert aan een mensenrechtenorganisatie.