Trump terug in het Witte Huis na nederlaag

De Amerikaanse president Donald Trump is teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij speelde golf toen Amerikaanse media zijn rivaal Joe Biden aanwezen als verkiezingswinnaar. Op de terugweg reed zijn konvooi langs de Black Lives Matter Plaza in Washington, waar een menigte zijn nederlaag vierde.

Ook bij de Trump National Golf Club in Potomac Falls hadden zich tegenstanders van Trump verzameld, berichten Amerikaanse media. Sommige mensen hadden borden meegenomen met het opschrift ‘You’re fired’ (Je bent ontslagen), woorden die Trump vaak uitsprak in het tv-programma The Apprentice.