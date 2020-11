Obama roept Amerikanen op achter Biden te gaan staan

Joe Biden zal zich als president inzetten voor alle Amerikanen, of die nu voor hem gestemd hebben of niet, zegt de voormalige president Barack Obama in een verklaring waarin hij Biden en aanstaand vicepresident Kamala Harris feliciteert met hun overwinning. ‘Daarom moedig ik iedere Amerikaan aan om hem een kans te geven en hem te steunen. De verkiezingsresultaten laten zien dat ons land diep en bitter verdeeld blijft.’ Volgens Obama zal het hele land zich moeten inzetten om hier een einde aan te maken.