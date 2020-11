Jill Biden: de werkende vrouw naast Joe Biden

De 69-jarige Dr. Jill Biden geeft in haar dagelijks leven Engels op een grote hogeschool in Virginia. Toen haar man tussen 2009 en 2017 vicepresident van Barack Obama was, werkte zij gewoon door. Vermoedelijk was zij hiermee de eerste ‘second lady’ die haar betaalde baan aanhield.

Jill en Joe ontmoetten elkaar via Joe’s broer in 1975. Joe had de negen jaar jongere Jill gezien op een lokale reclameposter, waar Jill model voor stond. Zijn broer Frank bleek haar nummer te hebben. Joe was op dat moment al senator in Delaware. De Washington Post ontdekte dat Jill na de ontmoeting ongeveer vier maanden voor haar toekomstige echtgenoot als stafmedewerker werkte.

Huwelijk

Toen Joe en Jill in 1977 samen in het huwelijk traden, waren ze allebei al getrouwd geweest. Joe had vijf jaar eerder zijn vrouw en dochter verloren in een auto-ongeluk en bleef met twee zoons achter, Jill was gescheiden. Met het huwelijk werd Jill de stiefmoeder van Joe’s zoons en samen kregen zij een dochter.

Terwijl Jill zich tijdens eerdere campagnes op de achtergrond hield, heeft ze in 2020 een veel actievere rol ingenomen. Voor het eerst sinds de zwangerschap van haar dochter heeft ze verlof genomen van haar baan. Ze helpt haar echtgenoot met de campagne en staat geregeld aan zijn zijde bij optredens. Ze nam het ook voor Joe op toen hij een dag na de aankondiging van de presidentiële campagne beschuldigd werd van ongepast fysiek contact met een vrouw.

Jill speelde ook een belangrijke rol tijdens de zoektocht naar een vicepresidentskandidaat (’running mate’) van haar man. Leden van de selectiecommissie presenteerden hun bevindingen aan de Bidens als koppel. De keuze viel uiteindelijk op Kamala Harris.