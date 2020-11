Volvo roept 54.000 auto’s in VS terug vanwege defecte airbag

Volvo roept 54.000 auto’s in de VS terug vanwege een defect aan een airbag na een melding over een dodelijk ongeval. Dat melden Amerikaanse toezichthouders. Het gaat om de modellen S80 en S60 uit de periode 2001-2003 die zijn verkocht in Amerikaanse staten met een hoge luchtvochtigheid.

Het apparaat dat lucht in de airbag aan de bestuurderskant blaast kan scheuren als de airbag wordt geactiveerd, waardoor metalen delen kunnen rondvliegen.