Trump twittert over tienduizenden stemmen die te laat kwamen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag nieuwe beschuldigingen geuit op Twitter over misstanden bij de verkiezingen. ‘Tienduizenden stemmen zijn illegaal na acht uur ‘s avonds op dinsdag binnengekomen en kunnen makkelijk de resultaten veranderen in Pennsylvania en andere staten waar zeer kleine verschillen zijn”, aldus Trump. Daarnaast mocht bij het verwerken van honderdduizenden stemmen tegen de regels in geen toezicht worden gehouden, en ook dat zou de uitkomsten in meerdere staten waaronder Pennsylvania veranderen, claimt hij verder.