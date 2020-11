Meer omzet met minder pinbetalingen in oktober dan vorig jaar

Vorige maand zijn er, met zo’n 413 miljoen transacties, ongeveer 5 procent minder pinbetalingen gedaan dan in oktober vorig jaar. In september waren er nog 9,3 procent meer pinbetalingen dan een jaar eerder. Dat heeft de Betaalvereniging Nederland becijferd.

Voor heel 2020 tot en met oktober ligt het totale aantal pinbetalingen nog altijd ongeveer 7,5 procent hoger dan voor dezelfde maanden van 2019. April had dit jaar de sterkste daling van het aantal pinbetalingen: 10,3 procent minder dan vorig jaar.

Het aantal pinbetalingen is vorige maand dan wel gedaald, de omzet via pinnen is in oktober toegenomen met zo’n 7 procent naar ongeveer 11 miljard euro. In september lag de omzet 17,2 procent hoger dan een jaar eerder. Alleen in april van dit jaar is ook de omzet gedaald, 7,1 procent lager. Juli was dit jaar de maand met de sterkste omzetstijging: 22,3 procent hoger dan vorig jaar.

Contactloos

Van alle pinbetalingen aan de kassa is 85 procent contactloos en 15 procent daarvan gebeurt met een smartphone, smartwatch of een ‘wearable’. De drukste pindagen zijn vrijdag en zaterdag, de rustigste zondag en maandag. We pinnen het vaakst kort voor de lunch en tussen 14.30 uur en 17.30 uur.

Opvallende conclusie in deze coronatijd waarbij we toch weinig naar het buitenland gaan, is dat er in de reisbranche behoorlijk meer wordt gepind. Maar dat komt doordat er binnen Nederland meer wordt gepind, bijvoorbeeld in hotels. Dat toont een verschuiving aan binnen de branche van betalingen in het buitenland met creditkaarten en iDEAL, naar pinnen in eigen land.