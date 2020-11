FNV: sla Black Friday dit jaar over en voorkom meer besmettingen

De FNV roept de detailhandel op om dit jaar Black Friday, op 27 november, compleet over te slaan. Bestuurders van FNV Handel roepen de werkgevers op om ‘de volksgezondheid niet ook in de uitverkoop te zetten”.

Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten, en luidt daar de start van het seizoen voor kerstaankopen in. Inmiddels adverteren veel winkels in ons land met aanbiedingen en lokkertjes. Jaarlijks komen daar veel klanten op af, en ook online stijgt de verkoop enorm. ‘Door dit te stoppen, voorkomen we dat hierdoor het aantal coronabesmettingen in Nederland weer oploopt”, aldus de bestuurders, die spreken namens winkelmedewerkers en medewerkers van de distributiecentra in het land.

De vakbond vindt Black Friday onverenigbaar met de huidige coronamaatregelen. ‘Alle medewerkers die kunnen werken, werken mee en in sommige winkels staan zelfs dranghekken om de toestroom van klanten goed te begeleiden. Ook in de distributiecentra is het een drukte van jewelste. In heel veel winkels en distributiecentra is zeker ten tijde van zulke drukte het volgen van de coronamaatregelen onmogelijk. Dit gaat absoluut zeer ongewenste situaties opleveren.’

De oproep is gestuurd aan de Raad Nederlandsche Detailhandel.