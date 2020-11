Voor de derde dag op rij is sprake van een recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde zaterdagochtend dat er in het laatste etmaal nog eens 23.399 coronabesmettingen zijn vastgesteld.

Dat waren er vrijdag nog 21.506 en donderdag stond dat cijfer op 19.990. Het geregistreerde aantal doden als gevolg van Covid-19 nam zaterdag met 130 toe tot 11.226.