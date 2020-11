Stafchef Witte Huis Mark Meadows test positief op coronavirus

De stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows, heeft zijn medewerkers verteld dat hij besmet is met het coronavirus, melden ingewijden. Het is nog niet duidelijk welke symptomen hij vertoont en waar hij het virus heeft opgelopen.

Meadows zou een nauwe kring van adviseurs na de verkiezingen van dinsdag geïnformeerd hebben. De stafchef, noch de woordvoerders van het Witte Huis, hebben gereageerd op een verzoek om commentaar. Volgens de bronnen zou ook president Donald Trumps campagneadviseur Nick Trainer besmet zijn.

De stafchef vergezelde de president de afgelopen dagen geregeld bij de laatste campagnebijeenkomsten in aanloop van de presidentsverkiezingen. Ook was hij aanwezig op een verkiezingsfeest in het Witte Huis dat werd bijgewoond door tientallen Trump-aanhangers. Meadows wordt zelden gezien met een mondkapje.

Mark Meadows kan worden toegevoegd aan een lange lijst van namen van mensen die dicht bij president Donald Trump staan en het virus hebben opgelopen. In aanloop van de verkiezingen bleek de president zelf het virus onder de leden te hebben. Ook first lady Melania Trump en zoon Barron raakten besmet, evenals de Marc Short, de stafchef van vice-president Mike Pence, en overige medewerkers van het Witte Huis.