Republikeinen verliezen rechtszaak rond verkiezingen in Nevada

Twee Republikeinse parlementskandidaten zijn er niet in geslaagd het grootste district van de staat Nevada via de rechter te dwingen om duizenden stembiljetten opnieuw te tellen. Volgens de twee werd er gebruik gemaakt van onbetrouwbare technologie voor het controleren van handtekeningen waardoor er gefraudeerd kon worden, maar voor die bewering was volgens de federale rechter in Las Vegas geen bewijs.

De twee klagers, die in de parlementsverkiezingen allebei achterlopen op hun Democratische concurrenten, hebben volgens de rechter niet kunnen aanvoeren dat de door hun aangespannen zaak een kans van slagen heeft. De rechter zei het verzoek van de twee Republikeinen te willen heroverwegen als ze terugkomen ‘met meer bewijs”.

De vooraanstaande verkiezingsjurist van het landelijke Democratische partijbestuur, Marc Elias, mengde zich vrijdag ook in de rechtszaak en zei dat de Republikeinen met ‘compleet verzonnen beweringen van stemfraude’ naar de rechter waren gestapt om het tellen van de stemmen in Clark County, waar ook Las Vegas ligt, te vertragen, ‘net nu de stemmen uit dat district de presidentsverkiezingen kunnen beslechten”.

In Nevada worden momenteel nog steeds stemmen geteld. De Democratische kandidaat Joe Biden heeft er in de tussenstand van vrijdagnacht een voorsprong van meer dan 20.000 stemmen. Volgens Fox News en andere Amerikaanse media die hebben voorspeld dat Biden in de staat Arizona (11 kiesmannen) wint, is een winst in Nevada (6 kiesmannen) genoeg voor Biden om de 270 kiesmannen te halen die hij nodig heeft om Donald Trump te verslaan.

In de door de Republikeinen ingediende stukken stonden grotendeels dezelfde verwijten die president Trump donderdagavond maakte vanuit het Witte Huis. De kandidaten stelden dat er minstens 3000 frauduleuze briefstemmen in Nevada waren uitgebracht, maar dat stond niet in de aanvraag die zij bij de rechter indienden, noch enig bewijs voor de vermeende stemfraude.

De rechter wees ook een eis af om Republikeinse waarnemers dichterbij de stemmentellers te laten komen. De rechter zei dat de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Nevada, Barbara Cegavske, de wet volgde en dat het niet aan de rechter is om de verkiezingswetgeving van de staat te veranderen.

In meerdere staten doen de Republikeinen verwoede pogingen om via de rechter af te dwingen dat het verkiezingsproces loopt zoals zij het willen. President Trump, voor wie de uitslagen er de laatste dagen steeds slechter uitzien, dreigde in een toespraak vanuit het Witte Huis donderdag met een omvangrijk juridisch offensief. Het is de Republikeinen vooralsnog niet gelukt om een juridische overwinning te boeken waarvan waarschijnlijk is dat die tussen de Democraat Joe Biden en het Witte Huis komt.