DJ Mag onthult 's werelds populairste dj van 2020

Wie mag zich dit jaar de populairste dj van de wereld noemen? Het Britse tijdschrift DJ Mag maakt zaterdagavond de prestigieuze DJ Mag Top 100 bekend. Dat gebeurt tijdens de vanwege corona virtuele editie van het Amsterdam Music Festival (AMF), dat normaal gesproken tijdens het Amsterdam Dance Event plaatsheeft in een volgepakte Johan Cruijff Arena.

Het is de 24e keer dat het publiek de beste dj van de wereld mag kiezen. De lijst werd vorig jaar aangevoerd door het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike. Zij stootten Martin Garrix na drie opeenvolgende winsten van de troon. Door de jaren heen kreeg ook Tiësto drie keer de meeste stemmen. Recordhouder is nog steeds Armin van Buuren, die zich vijf jaar ‘s werelds populairste dj mocht noemen.

Tijdens de digitale editie van het AMF kunnen liefhebbers in hun huiskamer genieten van optredens van onder anderen Afrojack, Armin van Buuren, Avalan, David Guetta, Don Diablo en Nicky Romero. Hun livesets zijn op verschillende iconische plekken in Amsterdam opgenomen. Ook de kersverse nummer 1 zal een set draaien.

Het was de bedoeling dat de bekendmaking ook op het witte doek in Pathé te zien zou zijn maar vanwege de verscherpte coronamaatregelen zijn alle bioscopen sinds deze week gesloten.