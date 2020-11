Speech Biden laat op zich wachten

De verwachte toespraak van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden laat op zich wachten. De Democraat zou op primetime een speech geven in zijn thuisplaats Wilmington (Delaware), maar lijkt volgens Amerikaanse media een afwachtende houding aan te nemen.

Biden gaat aan kop in belangrijke staten, maar is door Amerikaanse media nog niet tot winnaar uitgeroepen. Als dat nog steeds is niet is gebeurd op het moment dat de Democraat een toespraak geeft, zal hij volgens een bron van CNN spreken over zijn groeiende voorsprong in tussentijdse uitslagen.