VNO-NCW komt met plan voor testsamenleving zonder 1,5 meter

De eerste fase is het testen van de gehele lokale bevolking in regio’s met de meeste besmettingen. Zo kan het virus met 85 procent worden teruggedrongen, denkt VNO. Als dat gebeurd is en het virus is grotendeels gedoofd, kunnen horeca, kantoren en theaters weer open. Thuiswerken blijft nog wel de norm. ‘Kun je niet thuiswerken? Dan laat je je dagelijks testen”, zo stelt VNO voor. ‘Met een negatieve test in de hand mag je die dag aan het werk.’

In de laatste fase, als er ook voldoende blaastesten beschikbaar zijn, denkt de werkgeversorganisatie dat alles weer ‘vrijwel normaal’ kan worden. Dan is ook de anderhalvemeterregel niet meer nodig. ‘In de laatste fase heb je wekelijks 4,5 miljoen testen nodig. Die moeten dan nog allemaal worden ingekocht”, vertelt Thijssen in de krant.

Volgens berekeningen van de werkgeversorganisatie kost de eerste fase 30 tot 50 miljoen euro per regio, gaat de tweede fase 20 tot 40 miljoen euro per week kosten en de derde fase 50 en 100 miljoen euro per week. Maar dat is volgens Thijssen te overzien. ‘De kosten vallen in het niet bij de maatschappelijke en economische schade als we het níét doen. Dit kan ons land lucht geven, daar snakt iedereen zo naar.’