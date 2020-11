CNN: tekenen dat Trump zich verzoent met eventueel verlies

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump onlangs in een toespraak en vrijdag op Twitter een strijdbare indruk maakte, geeft een bron binnen het Witte Huis aan dat de president zich stilletjesaan begint te verzoenen met de gedachte dat zijn presidentschap eerdaags voorbij kan zijn. In gesprekken over gerechtelijke procedures zou Trump tegen zijn adviseurs hebben gezegd dat ‘een overwinning mogelijk niet meer haalbaar is”, meldt Witte Huis-correspondent Jim Acosta (CNN).

Trumps voorsprong in een aantal cruciale swing states werd vrijdag en in de voorafgaande nacht omgebogen in een achterstand. In een ongeremde speech in het Witte Huis donderdagavond herhaalde hij zijn beschuldiging richting de Democraten dat zij ‘de verkiezingen willen stelen”. Vrijdagavond schreef Trump op Twitter dat Biden de verkiezingsoverwinning niet onterecht moet opeisen. Trump deed dat overigens zelf in de nacht na verkiezingsdag.

Acosta schrijft op Twitter dat Trumps persoonlijk advocaat Rudy Giuliani en mensen in zijn entourage er volgens een adviseur mede voor zorgen dat Trump vooralsnog weigert de realiteit in te zien. ‘Mensen gaan daarin met hem mee”, aldus de adviseur, die de situatie in het Witte Huis als ‘chaos’ typeert.

De adviseur zei ook dat het voor Trump duidelijk wordt dat gerechtelijke procedures in de cruciale swing state Pennsylvania zinloos zijn als hij niet wint in de staten Georgia en Arizona. Volgens de bron zullen rechters geen zaken willen toestaan als het voor Trump onmogelijk is om de 270 kiesmannen nog te halen die nodig zijn voor de verkiezingsoverwinning. ‘Welke zin zou het hebben?”, aldus de bron.