Trump: Biden moet presidentschap niet onterecht opeisen

De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op Twitter dat zijn Democratische uitdager Joe Biden de verkiezingsoverwinning niet onterecht moet opeisen. De president, wiens voorsprong in een aantal cruciale swing states in de loop van vrijdag omsloeg in een achterstand terwijl er nog stemmen werden geteld, beschuldigde de Democraten in een toespraak op donderdagavond al eens van verkiezingsfraude. Met bewijs om die bewering te staven, kwam Trump toen niet.

Trump eiste in de nacht na de verkiezingsdag al de verkiezingszege op, toen er nog miljoenen stemmen geteld moesten worden. ‘Ik kan het presidentschap ook opeisen”, schreef Trump vrijdag op Twitter. ‘De gerechtelijke procedures beginnen pas net!’

De president suggereerde even later dat het verdacht is dat Biden nu op voorsprong staat. ‘Ik had zo’n grote voorsprong in al deze staten tot laat in de verkiezingsnacht”, twitterde Trump. ‘En vervolgens zag ik die voorsprong op wonderlijke wijze verdampen naarmate de dagen vorderden. Misschien keert mijn voorsprong terug als onze juridische procedures van de grond komen.’

Verwacht wordt dat Joe Biden in de komende uren een toespraak zal houden. Of hij daarin de verkiezingszege gaat opeisen is nog onduidelijk, maar Trump lijkt daarop te anticiperen. Biden gaat momenteel aan de leiding in onder meer de cruciale swing state Pennsylvania. Als hij de 20 kiesmannen van die staat voor zich weet te winnen, heeft hij er genoeg om het Witte Huis op Trump te veroveren.