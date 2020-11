Republikeinen verdeeld over Trumps fraudebeschuldigingen

Meerdere Republikeinen uit het Amerikaanse parlement, het Congres, hebben laten doorschemeren dat zij het niet eens zijn met de beweringen van de Amerikaanse president Donald Trump dat er gefraudeerd zou zijn bij de huidige verkiezingen. De Democraat Joe Biden lijkt af te stevenen op een overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar Trump trekt de integriteit van die resultaten in twijfel.

De Republikeinse president herhaalde meermaals, waaronder donderdagavond tijdens een persconferentie in het Witte Huis, zonder enig bewijs dat er gefraudeerd is en dat de verkiezingen zijn gestolen. Maar volgens zijn partijgenoot en senator Roy Blunt (Missouri) moet ‘op een gegeven moment’ het Witte Huis wel bewijs leveren om deze beschuldigingen in een rechtszaak aan te vechten.

‘Ik denk ook niet dat het onredelijk is dat Biden het onofficiële resultaat accepteert en doet wat hij denkt dat hij zou moeten doen”, voegde Blunt eraan toe. Dat onofficiële resultaat zou op vrijdagavond (lokale tijd) naar buiten kunnen komen. Biden heeft die avond al een toespraak gepland.

Volgens een peiling van marktonderzoeker Ipsos en persbureau Reuters is ongeveer twee derde van de Republikeinen het niet eens met de bewering van Trump dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Donderdag nam een aantal gekozen Republikeinse functionarissen al afstand van de fraudeverwijten van Trump.

Senator Mitt Romney (Utah), de Republikeinse presidentskandidaat van 2012, is het niet eens met Trump dat de verkiezingen gestolen zouden zijn. ‘Dit wakkert roekeloos destructieve en gevaarlijke sentimenten aan,’ zei Romney op Twitter.

Twee prominente Republikeinen steunden daarentegen hun partijgenoot Trump in zijn beweringen. Senator Lindsey Graham (South Carolina) zei bereid te zijn 500.000 dollar (421.000 euro) te doneren zodat Trump de juridische strijd aan kan gaan in meerdere staten. Kevin McCarthy, fractieleider van de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden, zei dat Trump al heeft gewonnen.