Tussenstand verkiezingen VS: voorsprong Biden in Arizona slinkt

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden heeft zijn voorsprong in Arizona zien slinken. De Democraat stond in tussentijdse uitslagen eerder nog ruim 43.000 stemmen voor op zijn rivaal Donald Trump, maar die heeft een bescheiden inhaalslag gemaakt. Biden had tegen 23.00 uur Nederlandse tijd nog een voorsprong van ongeveer 39.000 stemmen.

Amerikaanse media zijn verdeeld over de kansen van Trump in het zuidwestelijke Arizona, waar elf kiesmannen zijn te verdelen. Sommige media, waaronder Fox News, hebben Biden al aangewezen als winnaar in die staat. Andere media durven dat nog niet aan. De laatste Democratische presidentskandidaat die won in de staat was Bill Clinton in 1996.

De Trump-campagne is niet te spreken over het feit dat sommige media stellen dat Biden de staat al binnen heeft. Het campagneteam van de president noemde dat vrijdag in een verklaring ‘onverantwoordelijk’ en stelde dat Trump op koers lag om te winnen in Arizona, waar inmiddels ongeveer 94 procent van de stemmen is geteld.