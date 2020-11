Aanhangers Trump en Biden de straat op: ‘wij hebben gewonnen’

Terwijl het tellen van de stemmen doorgaat in meerdere Amerikaanse staten, verzamelen aanhangers van de kandidaten zich bij gebouwen waar stemmen worden geteld. Gewapende fans van president Donald Trump gingen in Detroit (Michigan) de straat op, terwijl Amerikanen die Trump liever zien vertrekken in Philadelphia (Pennsylvania) stonden te dansen op straat.

Pennsylvania is een van de staten waar media nog geen winnaar hebben aangewezen, maar Biden zag zijn voorsprong er wel groeien. Een 37-jarige docent vertelde dat hij vuurwerk afstak toen hij hoorde dat Biden de president in voorlopige uitslagen had ingehaald. Hij sloot zich daarna met zijn 4-jarige kind aan bij een menigte bij een congrescentrum in Philadelphia, waar stemmen worden geteld. ‘Mijn dochter is geboren tijdens het presidentschap van Trump. Ik wil dat ze het einde van Trump ook meemaakt.’

Ook aanhangers van de president laten zich zien. Er verzamelden zich honderden mensen bij een locatie waar stembiljetten worden verwerkt in Detroit. Zij waren soms zichtbaar gewapend en scandeerden ‘wij hebben gewonnen”, al doen voorlopige uitslagen het tegendeel vermoeden.

In Phoenix (Arizona) verzamelden zich ook gewapende Trump-aanhangers bij een locatie waar stemmen worden geteld. De president houdt vol dat sprake was van onregelmatigheden en ook sommige aanhangers vertrouwen het niet. Zij vielen in sommige gevallen op hun knieën om in het openbaar te bidden.

‘Er zijn veel nepstemmen geteld”, meende een 69-jarige verpleegkundige in Detroit, die onbewezen beweringen van Trump herhaalde. ‘We gaan door met rechtszaken, protesten en misschien wel burgerlijke ongehoorzaamheid.’