Twitter waarschuwt bij berichten over overwinning Biden

Twitter plaatst waarschuwingen bij berichten waarin Joe Biden wordt aangeduid als ‘president-elect’: aankomend president. De berichtensite meldde in zo’n waarschuwing dat ‘officiële bronnen mogelijk nog geen winnaar hadden aangewezen toen dit werd gepost”.

Twitter probeert gebruikers te alarmeren als onjuiste informatie wordt gedeeld over de verkiezingen. Er verschenen ook waarschuwingen bij berichten van de president. Dat gebeurde onder meer bij een bericht waarin Trump beweerde dat hij makkelijk zou winnen als ‘legale stemmen’ worden geteld. De berichtensite waarschuwde dat informatie in die tweet ‘mogelijk misleidend’ is.