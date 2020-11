Tussenstand verkiezingen VS: Biden loopt uit in Nevada

Joe Biden heeft zijn voorsprong op president Donald Trump in de staat Nevada vergroot. De Democraat heeft tot nog toe 627.104 stemmen gekregen tegen 606.967 voor de president. De staat met de goksteden Las Vegas en Reno is goed voor zes kiesmannen. Donderdag was het verschil tussen beide kemphanen nog 11.000 stemmen.

In de staat zijn nog heel wat stemmen te tellen, wat tot steeds meer kritiek begint te leiden. Het gaat volgens de autoriteiten in ieder geval om 63.000 poststemmen. Daarnaast liggen er nog 60.000 stemmen die onder voorbehoud zijn uitgebracht. Mensen kunnen die uitbrengen als ze bijvoorbeeld geen stembiljet thuisgestuurd hebben gekregen of als er fouten in de lijst met kiezersregistraties staan of op het originele stembiljet zijn afgedrukt. Bij die stembiljetten moet nog gecontroleerd worden of ze geldig zijn en of de kiezer bijvoorbeeld niet al eerder heeft gestemd.

Biden heeft tot nog toe volgens verscheidene Amerikaanse nieuwsmedia 253 kiesmannen achter zich. Voor winst in de verkiezingen zijn 270 of meer kiesmannen nodig. Volgens Fox News heeft Biden al 264 kiesmannen. Die nieuwszender heeft de staat Arizona al toegewezen aan Biden.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de Democratische uitdager van de president tot winnaar wordt uitgeroepen. Trump zou niet van plan zijn zomaar zijn verlies te erkennen.