‘Minder ramen op Wallen om sekshotel elders te laten slagen’

Een wezenlijk aantal ramen op de Wallen moet sluiten om een alternatief, zoals een prostitutiehotel of erotisch centrum, te laten slagen. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. De ontwikkeling van een alternatieve prostitutielocatie gaat naar schatting tussen de 3,5 jaar en 10 jaar duren.

In de brief schrijft de burgemeester over een eerste marktverkenning en een locatieonderzoek naar een mogelijk sekshotel of -centrum in de hoofdstad. Op de voorlopige shortlist van mogelijke locaties staan onder meer ArenAPoort in Zuidoost, gebieden rondom Sloterdijk in Nieuw-West en het Hamerkwartier in Noord. De plek waar het hotel of centrum gaat komen, moet in ieder geval goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en niet in het centrum van de stad liggen.

Verder blijkt uit de marktverkenning dat ‘een beperkt aantal’ marktpartijen geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de beoogde sekslocatie. Die partijen hebben een duidelijke voorkeur voor een erotisch centrum met niet alleen prostitutie, maar ook horeca en ander entertainment. Het geld lijkt met name te komen van particuliere beleggers.

Alternatieve locatie

Het college wil met een alternatieve prostitutielocatie de positie van sekswerkers verbeteren, de drukte en overlast op de Wallen en andere plekken in het centrum verminderen en criminaliteit tegengaan. De komende tijd wil het college ‘inzetten op het realiseren van nieuwe werkplekken in een erotisch centrum en het sluiten van een wezenlijk aantal ramen op de Wallen, al dan niet in combinatie met verplaatsing van exploitanten naar de nieuwe locatie”, zo schrijft Halsema. De gemeenteraad moet nog beslissen over de plannen.

De burgemeester hoopt halverwege volgend jaar te besluiten over waar nieuwe sekswerkplekken kunnen komen en hoe dat dan geregeld moet worden.

Sekswerkers op de Wallen reageren woedend op het plan. ‘Slechts 7 procent van de sekswerkers op de Wallen ziet toekomst in dit plan. Meer dan 90 procent ziet er helemaal niets in”, zegt hun woordvoerster Felicia Anna. ‘Straks wordt er dus enorm veel geld gepompt in een erotisch centrum, kost het de gemeente nog meer geld om de ramen op de Wallen uit te kopen, en is het resultaat straks dat er een grotendeels leeg erotisch centrum staat en dat de sekswerkers de illegaliteit in zijn gedwongen. Onbegrijpelijk middenin deze economische crisis.’

Volgens haar weet de burgemeester heel goed dat de raamprostituees het niet zien zitten, maar wordt hun mening niet gehoord. ‘Als je het voorstel leest, komen er vrijwel alleen maar beleggers, investeerders, ontwikkelaars en banken aan het woord. Naar de sekswerkers wordt niet geluisterd”, aldus Felicia Anna.