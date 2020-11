Presidentskandidaat Joe Biden spreekt vrijdagavond de natie toe

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden spreekt vrijdagavond primetime de natie toe. Hij houdt de toespraak in zijn woonplaats Wilmington in de staat Delaware. Het gaat volgens campagnemedewerkers mogelijk om zijn overwinningsspeech, maar dat hangt ervan af of hij genoeg staten toegekend heeft gekregen om 270 kiesmannen of meer binnen te hebben.