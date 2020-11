Nancy Pelosi wil weer voorzitter Huis van Afgevaardigden worden

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wil herkozen worden, schrijven CBS News en Fox News. De Democraten hebben volgens een voorlopige tussenstand meer zetels in het Huis dan de Republikeinen.

Volgens CBS News heeft Pelosi een brief geschreven aan elk Democratisch lid van het Huis, met de vraag haar te steunen. In de brief schrijft ze dat ze heel veel respect heeft voor de diversiteit aan meningen binnen de Democratische fractie.

Pelosi doet haar verzoek tot steun na kritiek van meerdere Democraten dat er te veel ruimte zou zijn voor de meer linkse geluiden binnen de partij. Republikeinen zouden hen zodoende te gemakkelijk hebben kunnen bestempelen als ‘socialist’, wat de meer gematigde afgevaardigden beschadigd zou hebben deze verkiezingen.

Volgens een voorlopige tussenstand opgemaakt door nieuwszender CNN staan de Democraten op 208 van de 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Ze hebben er twee zetels bijgekregen, maar verloren er zeven, aldus CNN. De Republikeinen staan op 196 zetels. Nog niet alle uitslagen zijn bekend.