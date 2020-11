Johnson en Von der Leyen bellen over brexitonderhandelingen

De Britse premier Boris Johnson en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, spreken elkaar zaterdag over de moeizame brexitonderhandelingen. Dat laat de woordvoerder van Von der Leyen weten op Twitter.

In het overleg over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wordt maar weinig vooruitgang geboekt, stelde de Brusselse hoofdonderhandelaar Michel Barnier eerder deze week. Het telefonische overleg tussen Johnson en Von der Leyen moet mogelijk schot brengen in de onderhandelingen.

Op het vlak van de belangrijkste geschilpunten zijn de Britse en Europese onderhandelaars volgens Barnier elkaar amper genaderd. Het gaat om een gelijk speelveld, het toezicht op de afspraken en de visserij. Als er niet voor het einde van dit jaar een akkoord komt, valt de wederzijdse handel terug op de zeer basale regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dit levert tal van belemmeringen op.