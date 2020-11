Adviseur Trump voorspelt vreedzame machtsoverdracht

Een belangrijke economische adviseur van president Donald Trump verwacht dat een eventuele machtsoverdracht vreedzaam zal verlopen. ‘Dit is de grootste democratie ter wereld”, zei Larry Kudlow tegen CNBC. ‘We houden ons aan de wet, ook de president.’

Kudlow reageerde op de vraag of een vreedzame machtsoverdracht noodzakelijk is om onrust op de financiële markten te voorkomen. ‘Ik denk dat er een vreedzame machtsoverdracht zal komen”, zei de topadviseur. Trump heeft geklaagd over fraude en zegt dat de verkiezing van hem wordt gestolen.

Een woordvoerder van het campagneteam van Biden leek eerder wel vooruit te lopen op een scenario waarin Trump weigert te vertrekken na een nederlaag. ‘De regering van de Verenigde Staten is prima in staat om indringers het Witte Huis uit te zetten”, meldde de zegsman volgens Amerikaanse media.