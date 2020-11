NS snijdt verder in de dienstregeling vanwege corona

Nu door corona het aantal treinreizigers op 30 procent van het normale aantal ligt en dat nog wel een tijdje zo zal blijven, gaat de NS schrappen in de dienstregeling. In de komende weken wordt stapsgewijs 10 procent van de treinen uit de dienstregeling gehaald. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, zo verzekert de NS. Er worden dus geen lijnen geschrapt.