Tussenstand verkiezingen VS: voorsprong Biden groeit in Georgia

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden loopt uit op president Trump bij de verkiezingen in de staat Georgia. Vrijdagochtend rond 10.30 uur Nederlandse tijd nam Biden de leiding over van Trump in de zuidelijke staat. Hij stond toen 917 stemmen voor en dat groeide naar 1097. Rond 17.00 uur was die voorsprong opgelopen tot 1579 stemmen. Volgens de autoriteiten moesten er toen nog 4169 stemmen worden geteld.