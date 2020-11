Minister cruciale staat Georgia rekent op hertelling

De minister van Binnenlandse Zaken van de cruciale staat Georgia rekent op een hertelling van stemmen. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn rivaal Joe Biden zijn daar verwikkeld in een nek-aan-nekrace. ‘De marge is zo klein, er komt een hertelling in Georgia”, voorspelde topbestuurder Brad Raffensperger.

Het verschil bedraagt momenteel 1589 stemmen in het voordeel van Biden met nog enkele duizenden stemmen te tellen in de staat. Daarnaast moeten er nog stemmen uit het buitenland en van elders gestationeerde militairen worden geteld. Hoeveel dat er zijn, is onduidelijk.

Als het verschil in stemmen tussen beide kandidaten kleiner is dan 0,5 procentpunt kan er volgens de regels in Georgia een hertelling worden aangevraagd nadat alle stemmen zijn geteld. Het campagneteam van president Trump heeft al aangegeven dat te zullen doen.