Rutte kan omstreden avondklok in risicogebieden niet uitsluiten

Minister-president Mark Rutte vindt een avondklok in regio’s waar nog veel mensen met corona besmet raken ‘ook niet prettig”, maar zegt die omstreden en zeer ingrijpende maatregel niet op voorhand te kunnen uitsluiten. ‘Wij zitten helaas niet in een fase waarin we die luxe hebben”, aldus de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.