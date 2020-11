Rutte: niemand heeft recht om niet beledigd te worden

In Nederland heeft niemand het recht om niet beledigd te worden. Dat zegt premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie in reactie op de ondergedoken leraar van een Rotterdamse school. Die wordt bedreigd wegens het tonen van een spotprent over moslimextremisme.

Rutte, die zelf ook twee uur in de week lesgeeft op een vmbo-school, zegt dat er geen betere plek is dan het onderwijs om kernwaarden van de Nederlandse rechtstaat over te brengen op jongeren. Hij wil benadrukken hoe wezenlijk het is dat vrijheid van meningsuiting bespreekbaar is, zonder druk van buitenaf. Dat leraren hierom worden bedreigd vindt hij ‘absurd’ en iets dat het land niet mag tolereren.

Over zijn eigen ervaringen als docent op een school in Den Haag wil Rutte weinig kwijt. Wel zegt hij zich ‘op geen enkele manier’ geremd te voelen.

Volgens de premier is er een kleine groep binnen de islam die ‘het geloof misbruikt als instrument om te intimideren”. Het overgrote deel van de islamitische gemeenschap in Nederland belijdt het geloof ‘op een fatsoenlijke manier in lijn met onze democratische rechtsorde”.

Hij waarschuwt hen die hun geloof willen misbruiken om te bedreigen: ‘Dan zal deze samenleving zich tegen je keren.’