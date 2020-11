VVD-Kamerlid Lodders volgend jaar niet herkiesbaar

VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders houdt het na tien jaar voor gezien. Zij voert namens de liberalen het woord over onder meer belastingen en de landbouw.

Lodders is daarnaast voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In die functie leidt zij onder meer de technische briefings waarin de Kamer door deskundigen wordt bijgepraat over het coronavirus.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar is het volgens Lodders tijd voor een nieuwe uitdaging. ‘Ik kijk met trots terug op een mooie en bijzondere periode waarin ik altijd geprobeerd heb het verschil voor mensen te maken.’