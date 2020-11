Ook boa’s Rotterdam krijgen bonus van gemeente

Ook de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Rotterdam krijgen een bonus van 300 euro netto van de gemeente. Eerder werd bekend dat de boa’s in onder meer Amsterdam en Den Haag ook dit bedrag krijgen voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

‘Sinds maart van dit jaar werken onze mensen van handhaving, dag in dag uit, in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Dit doen zij vaak onder enorme druk. Ik ben trots op hoe onze handhavers deze belangrijke taak uitvoeren”, stelt wethouder Bert Wijbenga van de gemeente Rotterdam.

De bonus voor de boa’s volgt nadat woensdag een bonus werd beloofd aan agenten en alle andere politiemedewerkers als blijk van waardering van de ‘solidariteit en betrokkenheid’ die zij de afgelopen tijd hebben laten zien, zo zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De boa-bonden stelden dat die bonus dan ook aan boa’s gegeven moet worden. Zij staan, zo stelt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond ‘net als politieagenten, voorop bij het handhaven van de maatregelen tegen het coronavirus”.