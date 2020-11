‘Overheid moet duidelijkheid geven over reisadviezen’

‘Dit is een bizarre situatie”, zegt een woordvoerster van de bond. Diverse reisorganisaties vliegen nog steeds op bijvoorbeeld de Canarische Eilanden, een van de weinige gele vlekjes op de wereldkaart. Maar een grote aanbieder als Corendon heeft besloten om naar aanleiding van de uitspraak van Rutte op zijn persconferentie van dinsdag geen reizen meer aan te bieden naar de Spaanse archipel.

De ontstane verwarring kan leiden tot vervelende situaties, ontdekte het AD. De krant sprak een vrouw die haar geplande reis naar Lanzarote vanwege het advies van de premier wilde annuleren, maar van haar reisorganisatie geen voucher kreeg. Wel kreeg ze de mogelijkheid om kosteloos om te boeken.

Geen klachten

De Consumentenbond zegt zelf nog geen klachten te hebben ontvangen over dit soort kwesties. Volgens de zegsvrouw is het evenwel belangrijk - ook voor de reissector zelf - dat de consument vertrouwen houdt. Daarom zouden mensen die nu reizen naar het buitenland willen annuleren, op begrip van hun reisorganisatie moeten kunnen rekenen.

Reisbranchevereniging ANVR is ook niet blij met de verwarring, maar vindt het niet nodig om alle reisadviezen nu op oranje te zetten. Volgens ANVR-directeur Frank Oostdam hebben Nederlanders de boodschap van Rutte toch al goed begrepen. ‘Wij zagen de stroom aan boekingen naar de Canarische eilanden na de persconferentie direct opdrogen.’ De vraag of je dan kosteloos kan annuleren staat hier los van, geeft Oostdam aan. ‘Daar zijn regels voor. Bij code geel is er geen kosteloos annuleren. We zijn geen Sinterklaas.’ De branchevoorman raadt mensen aan in zo’n geval contact op te nemen met hun reisorganisatie. Hopelijk lukt het dan om er samen uit te komen.