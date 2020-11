‘Supermarkten verkopen steeds meer duurzame producten’

De verkoop van duurzame producten binnen supermarkten zet duidelijk door, ondanks de coronacrisis. De groei is met name te danken aan het grotere aanbod van duurzame producten in supermarkten. Steeds vaker is er naast een gewone variant, ook een duurzame variant van het product te koop, meldt onderzoeksbureau IRI. Soms kiezen supermarkten er zelfs voor om alleen nog maar de duurzame variant te verkopen.