Viroloog ziet mogelijk kantelpunt coronapiek in België

De Belgische viroloog Steven Van Gucht is voorzichtig optimistisch over de coronacijfers in het land. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België daalt licht verder en ook bij de ziekenhuisopnames lijkt een kantelpunt in zicht. ‘Mogelijk tekent de piek van de tweede golf zich af”, zei hij op een persconferentie van het crisiscentrum.

Het aantal patiënten op de intensive care neemt wel toe, maar het tempo neemt af. Ondanks het nog steeds stijgend aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 vertraagt het tempo wel, melden de gezondheidsautoriteiten. Als de huidige trend aanhoudt, dan was de piek van de tweede golf volgens Van Gucht vorige week dinsdag. Er werden toen op één dag iets meer meer dan 22.000 besmettingen gemeld. Gemiddeld werden de afgelopen zeven dagen 13.213 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. De daling is in het hele land behalve de provincie Namen.

‘Het is duidelijk dat onze inspanningen beginnen te werken, maar de weg naar beneden is nog lang”, zei Van Gucht. ‘We zullen het huidige regime nog lang moeten volhouden om in veiliger vaarwater te belanden”.

In België liggen nu 7.282 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, dat is iets minder dan gisteren en eergisteren. Volgens de jongste cijfers stierven de afgelopen week gemiddeld 159 mensen per dag aan Covid-19. In totaal zijn sinds de uitbraak zeker 12.520 mensen overleden in België.