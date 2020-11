Verdeling zetels Amerikaanse Senaat voorlopig niet duidelijk

De nieuwe president van de Verenigde Staten moet nog even wachten voordat hij weet of hij kan beschikken over een meerderheid in de Senaat. Over de invulling van twee zetels wordt pas in januari een beslissing verwacht. Beide open zetels zijn van de staat Georgia waar geen enkele kandidaat bij de verkiezingen meer dan 50 procent van de stemmen haalde, waardoor een zogenoemde run off nodig is. Die tweede ronde vindt begin januari plaats.

De zittend senator David Perdue van de Republikeinen kwam in zijn strijd tegen de democraat Jon Ossoff net tekort om meteen herkozen te worden. Hij bleef steken op 49,8 procent van de stemmen. In een speciale verkiezing voor de tweede Senaatszetel dingen meer kandidaten mee, geen enkele kandidaat kwam ook maar in de buurt van de 50-procentgrens.

Beide partijen houden elkaar momenteel in evenwicht. Zowel de Democraten als Republikeinen staan in de voorlopige uitslagen op 47 zetels. In Arizona gaat de Democraat Mark Kelly aan de leiding tegen zittend senator Martha McSally. In Alaska lijkt de zittende Republikeinse senator Dan Sullivan op weg naar herverkiezing en in Maine lijkt zittend senator Susan Collins de aanval van Democrate Sara Gideon af te slaan. In North Carolina heeft Thom Tillis een voorsprong op zijn Democratische uitdager Cal Cunningham. Het verschil bedraagt iets minder dan 100.000 stemmen

Mocht de zetelverdeling in de Senaat op 50 tegen 50 uitkomen, heeft de vicepresident als voorzitter van de Senaat de beslissende stem.