De Jonge kijkt naar aanpakken valse Covid-19-verklaringen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kijkt samen met zijn collega Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid of er iets kan worden gedaan aan de valse Covid-19-verklaringen die oplichters op sociale media aanbieden. Volgens De Jonge is sprake van een vorm van valsheid in geschrifte. ‘Het is schandalig dat mensen kennelijk zo’n mogelijkheid gebruiken om daar dan misbruik van te maken.’

Vrijdagochtend werd bekend dat op sociale media oplichters actief zijn die Covid-19-verklaringen verkopen waarin staat dat iemand negatief is getest op corona zonder dat diegene daadwerkelijk een test heeft ondergaan. Zo’n vervalste verklaring, die vaak maar voor een aantal tientjes wordt aangeboden, kan de koper gebruiken om mee naar het buitenland te gaan.

Het AD heeft een aantal oplichters benaderd op WhatsApp en Snapchat en heeft in totaal zes reisdocumenten verkregen per mail, tegen een betaling tussen de 50 euro en 60 euro. Daarbij vroegen aanbieders naar naam, achternaam, paspoort- of BSN-nummer en datum van de vlucht. De fraudeurs werkten onder namen als Vliegtuig Arts, Digitale Dokter en Covidtest1950.

Geen landelijk keurmerk

Voor de gezondheidsverklaringen bestaat geen landelijk keurmerk. Ze worden normaal gesproken door commerciële partijen afgegeven die coronatests afnemen. Daar kost een test en bijbehorende verklaring al gauw 150 euro.

De Jonge geeft aan dat het enige wat hij er nu van kan zeggen is dat iedereen die zo’n verklaring ziet, er scherp op moet zijn of die eigenlijk wel echt is. ‘Verder ben ik aan het kijken of we er meer aan zouden kunnen doen”, zegt hij. Hij bevestigt dat hij dat samen doet met zijn collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. ‘Om te kijken of het een vorm is van valsheid in geschrifte. Want dat is het natuurlijk.’

Kabinet

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) kan er ‘met de pet niet bij’ dat mensen een slaatje proberen te slaan uit deze situatie. Ze vindt het ‘van de zotte’ dat mensen dit soort verklaringen geven en gaat in het kabinet bespreken hoe hier ‘paal en perk’ aan gesteld kan worden.

Reisorganisatie TUI zei tegen het AD een ‘zorgvuldig controleproces’ te hanteren bij de check-in op Schiphol en meldde dat ‘enkele passagiers’ de toegang tot het vliegtuig is geweigerd. ‘Dat er malafide partijen zijn die tegen betaling valse verklaringen uitgeven aan niet geteste personen is zeer verwerpelijk en kwalijk te noemen.’